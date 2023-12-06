У Генштабі ЗСУ повідомили про 1270 убитих військових РФ за добу

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 335 110 своїх військових, зокрема, 1270 – за останню добу, такі дані станом на ранок 6 грудня навів Генеральний штаб Збройних сил України.
Крім того, у Генштабі заявили про такі втрати РФ:
- танки ‒ 5600 (13 – за останню добу)
- бойові броньовані машини ‒ 10456 (+40)
- артилерійські системи – 8024 (+37)
- РСЗВ – 919 (+6)
- засоби ППО ‒ 605
- літаки – 324 (+1)
- гелікоптери – 324
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6083 (+51)
- крилаті ракети ‒ 1570 (+1)
- кораблі /катери ‒ 22
- підводні човни – 1
- автомобільна техніка й автоцистерни – 10532 (+49)
- спеціальна техніка ‒ 1153 (+5)
Україна і Росія майже не дають офіційної інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.
27 листопада Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки повідомило, що за останні шість тижнів, ймовірно, спостерігався один із найвищих показників втрат серед особового складу у армії РФ за всю війну в Україні. Тяжкі втрати, за даними британської сторони, багато в чому були спричинені наступом Росії на Авдіївку.
Раніше періодом із найвищою смертністю для Росії був березень 2023 року в розпал російського наступу на Бахмут. Протягом листопада 2023 року втрати армії РФ, за даними українського Генштабу, становили в середньому 931 особу на день. Російська сторона однак дані про втрати своїх вояків не наводить.
Газета The New York Times у серпні з посиланням на неназваних представників адміністрації США повідомила, що загальна кількість військовослужбовців, убитих та поранених з обох сторін війни в Україні за півтора року, що минули з початку масштабного вторгнення РФ, наближається до 500 тисяч.
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