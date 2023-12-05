«Будемо й надалі «мінусувати» терористів» – Зеленський про збитий російський літак

Президент України Володимир Зеленський підтвердив збиття Збройними силами України російського літака у Чорному морі.

«Дякую нашим захисникам неба – якраз сьогодні збили російський бойовий літак у районі Зміїного в Чорному морі. Літак заходив для удару по Одеській області. Ще мінус один у терористів. І будемо й надалі «мінусувати» терористів», – сказав Зеленський.

Він відзначив, що відбувається процес посилення протиповітряної оборони, зокрема на Одещині.

«Поступово. Але відчутно. Я дякую кожній країні, яка допомагає», – додав він.

Ввечері 5 грудня командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив про збиття російського бомбардувальника Су-24М біля острова Зміїний. За його даними, бомбардувальник Су-24М під прикриттям винищувача Су-30СМ намагався завдати удару по півдню Одещини.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що на пошуки екіпажу збитого літака вирушив пошуково-рятувальний російський літак Ан-26.

За останніми даними Генштабу ЗСУ, від 24 лютого 2022 року Росія у війні проти України втратила 323 літаки. Москва про втрати своєї військової техніки не повідомляє.