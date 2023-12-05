Російський рятувальний літак Ан-26 шукає в акваторії Чорного моря екіпаж збитого Су-24М – Ігнат

Пошуково-рятувальний російський літак Ан-26 шукає в акваторії Чорного моря екіпаж бомбардувальника Су-24М, який ввечері збили українські військові. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.



«Наразі пошуково-рятувальний літак росіян Ан-26 намагається знайти в акваторії Чорного моря російських пілотів – екіпаж бомбардувальника Су-24М Так сєбє рєшеніє. Конци – в воду» – написав він на своїй сторінці у фейсбуці.

Ввечері 5 грудня командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив про збиття російського бомбардувальника Су-24М біля острова Зміїний. За його даними, бомбардувальник Су-24М під прикриттям винищувача Су-30СМ намагався завдати удару по півдню Одещини.

За останніми даними Генштабу ЗСУ, від 24 лютого 2022 року Росія у війні проти України втратила 323 літаки. Москва про втрати своєї військової техніки не повідомляє.