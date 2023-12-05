ЗСУ збили російський бомбардувальник Су-24М біля острова Зміїний – Олещук

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив про збиття російського бомбардувальника Су-24М біля острова Зміїний.



«Радий вам повідомити про знищення російського бомбардувальника Су-24М в районі острова Зміїний, який під прикриттям винищувача Су-30СМ, намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одещини», – написав він у телеграмі.



За його даними, результат успішно проведеної операції повітряного командування «Південь», збив Су-24М український зенітний ракетний підрозділ.

О 17:37 Повітряні сили ЗСУ повідомляли про активність російської тактичної авіації в акваторії Чорного моря – буда загроза для півдня Одещини чи острова Зміїний.

За останніми даними Генштабу ЗСУ, від 24 лютого 2022 року Росія у війні проти України втратила 323 літаки. Москва про втрати своєї військової техніки не повідомляє.