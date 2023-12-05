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У Зеленського назвали кількість військових РФ, похованих на території окупованого Криму

Поховання російських військових у Севастополі (ілюстративне фото)
Поховання російських військових у Севастополі (ілюстративне фото)

На сьогодні на території окупованого Криму поховано понад 580 солдатів російської армії, стверджує Представництво президента України у Криму. При цьому понад 450 осіб із цієї чисельності, ймовірно, були громадянами України, йдеться у повідомленні.

Водночас, зазначають у Представництві, кількість поховань може бути більшою, оскільки значна частина їх відбувається непублічно.

Раніше російським журналістам вдалося встановити особи 509 загиблих військових із Криму та Севастополя. Російська сторона офіційно не публікує дані про загиблих.

Востаннє Міноборони РФ звітувало про втрати у вересні 2022 року. Тоді голова відомства Сергій Шойгу повідомляв про загибель 5937 солдатів. Ця кількість не має жодного стосунку до реальності: вже тоді у списку загиблих, зібраному журналістами з відкритих джерел, було більше імен.

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