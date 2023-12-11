Генштаб про ситуацію на фронті: ЗСУ відбили атаки РФ на семи напрямках, за добу було майже 100 боєзіткнень

Українські військові відбили російські атаки на семи напрямках, протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень, повідомляється у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

За даними штабу, на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 4 російські атаки біля Синьківки та Петропавлівки на Харківщині, на Лиманському – 5 атак в районах Тернів, Веселого Донецької області та Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку українські військові відбили 13 атак противника біля Григорівки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки, Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута, додають у Генштабі.

Найбільше російських атак – 49 – українські захисники відбили на Авдіївському напрямку.

«У зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 49 атак противника в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, південніше Сєверного та Тоненького, Первомайського», – йдеться у повідомленні.

За даними штабу, на Мар’їнському напрямку українські військові продовжують стримувати противника біля Мар’їнки та Новомихайлівки – тут відбили 18 російських атак, на Шахтарському напрямку також відбиті всі атаки противника в районі південно-східніше Вугледара, а на Запорізькому – три атаки в районі Роботиного.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника, додають у Генштабі.



Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 складу боєприпасів противника.

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Напередодні командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський заявив, що ситуація на сході України залишається «складною». Він заявив про схвалення необхідних рішень та вжиття заходів «для забезпечення стійкості оборони, збереження життя українських воїнів та раціонального використання боєприпасів».

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) заявляють, що російська армія отримала завдання захопити Авдіївку та Куп’янськ до президентських виборів у РФ, які відбудуться у березні 2024 року.