Ситуація на сході «складна», сили РФ наступають по всьому фронту – Сирський

Ситуація на сході України залишається «складною», зазначив командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський.

Сирський провів нараду з командирами підрозділів, які тримають оборону на Східному напрямку. Командування «проаналізувало обстановку та розглянуло варіанти подальших дій», каже він.

«Оперативна ситуація на сході залишається складною. Ворог не припиняє ведення наступальних дій по всьому фронту», – зазначив Сирський.

Під час наради командувач Східного угруповання військ та командири «схвалили необхідні рішення та вжили заходи для забезпечення стійкості нашої оборони, збереження життя українських воїнів та раціонального використання боєприпасів».

Епіцентром бойових дій на сході залишається Авдіївка, Куп’янськ та Бахмут.

За повідомленням Генштабу ЗСУ, впродовж минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень. На Авдіївському напрямку ЗСУ продовжують стримувати російську армію, яка не полишає спроб оточити Авдіївку. Українські військові тримають оборону, завдаючи РФ значних втрат. Сили оборони успішно відбили 19 атак у районах східніше Новобахмутівки, Авдіївки, Тоненького, Первомайського Донецької області».