Тарнавський: російські військові зменшили кількість штурмів і знову застосовують авіацію

Російські військові зменшили кількість штурмових дій та знову почали залучати для ударів авіацію, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський.

За словами командувача, знищено три російські БМД-4 і два склади ПММ. Загалом на Таврійському напрямку російські військові завдали 6 авіаударів, провели 33 бойових зіткнення та здійснили 512 артобстрілів.

Тарнавський також каже, що в операційній зоні ОСУВ «Таврія» українські захисники «продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку».

«Сили оборони успішно відбили 19 атак росіян східніше Новобахмутівки та в районах Авдіївки, Тоненького і Первомайського. У районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки відбито 8 атак», –повідомив Тарнавський.

За інформацією Тарнавського, на Шахтарському напрямку українські бійці відбили дві атаки російської армії в районі Старомайорського Донецької області. На Запорізькому напрямку відбиті три атаки сил РФ у районах Новопокровки та на захід від Роботиного.

Водночас, підкреслив командувач, на Мелітопольському напрямку, сили оборони України «продовжують активними діями завдавати російським військам втрат у живій силі і техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення».

«Загальні втрати ворога в операційній зоні ОСУВ «Таврія» склали 337 осіб. Знищено 9 одиниць військової техніки, зокрема 5 ББМ та артсистему. Також знищено склад боєприпасів і два склади з пально-мастильними матеріалами. Ще 5 одиниць техніки ворога пошкоджено», – підсумував Тарнавський.

Раніше командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що російські окупанти збільшили активність піхоти в його операційній зоні. Також, за його словами, після перерви російські військові поновили застосування штурмовиків Су-25 та гелікоптерів Ка-52 на Таврійському напрямку.

Американський Інститут вивчення війни заявив, що погані погодні умови продовжують уповільнювати бойові дії України й Росії на всій лінії фронту, але не зупинили їх повністю.