Україна готує «напрацювання» на 2024 рік, які допоможуть звільнити від російських військових окупований Крим, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров в ефірі телемарафону.

Як відзначив Умєров, «Україна змогла досягти успіху в Чорному морі, навіть попри відсутність настільки ж потужного флоту».

«Ми показали всьому світу, що ми можемо досягати успіху, попри те, що у нас немає такого потужного флоту. Ми вимусили Росію відійти від тимчасово окупованого Криму. Ці напрацювання, які ми готуємо на 2024 рік, дадуть нам дуже гарну спроможність для того, щоб вони відійшли назавжди з нашого Криму», – заявив міністр оборони України.

У липні 2023 року президент України Володимир Зеленський заявив, що, попри те, що зусилля України наразі зосереджені на відвоюванні території на півдні та сході, «кінцевою метою держави є звільнення Криму».

Час від часу від різних політиків лунають заяви про необхідність відмови України від Криму, який Росія окупувала у 2024 році.