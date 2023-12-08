В окупованій Керчі 30 тисяч людей залишилися без опалення – Крим.Реалії

У місті Керч в окупованому Криму вночі 8 грудня спалахнув газопровід, 30 тисяч людей залишилися без опалення, повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на місцеві та російські телеграм-канали.

Згідно з повідомленнями, вогнем пошкоджена лінія електропередач. Через аварію східна котельня зупинила роботу, через що 30 тисяч людей залишилися без опалення. Від газопостачання відключені тисячі абонентів. Керчанам наполегливо рекомендують не намагатися вмикати газ та перекрити у своїх квартирах та будинках систему газопостачаннч.

Про причини аварії наразі не повідомляють. Російський телеканал «Крим 24» з посиланням на підконтрольного РФ очільника Керчі Святослава Брусакова повідомив, що пожежу локалізовано.