ISW: сили РФ використовують «ракети-приманки» для виснаження української ППО

Під час ранкового обстрілу Києва 8 грудня Росія використовувала «ракети-приманки» для заплутування і виснаження протиповітряної оборони України, йдеться в повідомленні американського Інституту вивчення війни (ISW).

У новому звіті Інституту зазначається, що один з російських військових блогерів 9 грудня повідомив про використання силами РФ крилатих ракет Х-55, які дуже схожі на модернізований варіант ракети Х-101. Метою підміни ракет було «введення в оману та виснаження української протиповітряної оборони».

«Використання «ракет-приманок» стало причиною того, що російські ракети не змогли успішно вразити жодної цілі у Києві та були збиті ППО. Блогер поскаржився, що російським військам «практично неможливо» запустити достатню кількість ракет-приманок Х-55, щоб перевантажити українську ППО, через обмежену кількість бомбардувальників Ту-95 і Ту-160», – йдеться у повідомленні.

Інститут вивчення війни також повідомляє, що раніше російські військові використовували ракети Х-55 разом з іншими варіантами ракет та безпілотників в якості хибних цілей або ж «приманок» для перевантаження української ППО та «провокування нестачі запасів високоточних ракет».

Російські війська завдали повітряної атаки по Україні вранці 8 грудня. Зокрема, відомо про загиблого на Дніпропетровщині та двох поранених у Харкові.