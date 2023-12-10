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ISW: сили РФ використовують «ракети-приманки» для виснаження української ППО

Українські сили ППО перехоплюють іранський дрон Shahed під час російської атаки на Київ, 30 травня 2023 року, ілюстратиивне фото
Українські сили ППО перехоплюють іранський дрон Shahed під час російської атаки на Київ, 30 травня 2023 року, ілюстратиивне фото

Під час ранкового обстрілу Києва 8 грудня Росія використовувала «ракети-приманки» для заплутування і виснаження протиповітряної оборони України, йдеться в повідомленні американського Інституту вивчення війни (ISW).

У новому звіті Інституту зазначається, що один з російських військових блогерів 9 грудня повідомив про використання силами РФ крилатих ракет Х-55, які дуже схожі на модернізований варіант ракети Х-101. Метою підміни ракет було «введення в оману та виснаження української протиповітряної оборони».

«Використання «ракет-приманок» стало причиною того, що російські ракети не змогли успішно вразити жодної цілі у Києві та були збиті ППО. Блогер поскаржився, що російським військам «практично неможливо» запустити достатню кількість ракет-приманок Х-55, щоб перевантажити українську ППО, через обмежену кількість бомбардувальників Ту-95 і Ту-160», – йдеться у повідомленні.

Інститут вивчення війни також повідомляє, що раніше російські військові використовували ракети Х-55 разом з іншими варіантами ракет та безпілотників в якості хибних цілей або ж «приманок» для перевантаження української ППО та «провокування нестачі запасів високоточних ракет».

Російські війська завдали повітряної атаки по Україні вранці 8 грудня. Зокрема, відомо про загиблого на Дніпропетровщині та двох поранених у Харкові.

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