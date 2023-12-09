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ОВА: внаслідок обстрілу Херсона силами РФ постраждало троє людей

Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олеся Гончара після удару армії Росії. Херсон, 12 листоада 2023 року, ілюстративне фото
Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олеся Гончара після удару армії Росії. Херсон, 12 листоада 2023 року, ілюстративне фото

Російські військові 9 грудня атакували Дніпровський район Херсона, повідомив голова обласної військової адміністрації Роман Мрочко.

Спочатку стало відомо про двох постраждалих внаслідок обстрілу. Згодом голова ОВА повідомив про ще одного.

Серед постраждалих – 58-річна жінка, у якої діагностували вибухову травму та поранення голови. Її було ушпиталено у стані середньої тяжкості, уточнив Мрочко.

«У Дніпровському районі Херсона внаслідок обстрілу з боку російських окупаційних військ отримав поранення 29-річний чоловік. Його стан оцінюється як легкий. Наразі травмований дообстежується у лікарні», – розповів голова ОВА .

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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