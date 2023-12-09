ОВА: внаслідок обстрілу Херсона силами РФ постраждало троє людей

Російські військові 9 грудня атакували Дніпровський район Херсона, повідомив голова обласної військової адміністрації Роман Мрочко.

Спочатку стало відомо про двох постраждалих внаслідок обстрілу. Згодом голова ОВА повідомив про ще одного.

Серед постраждалих – 58-річна жінка, у якої діагностували вибухову травму та поранення голови. Її було ушпиталено у стані середньої тяжкості, уточнив Мрочко.

«У Дніпровському районі Херсона внаслідок обстрілу з боку російських окупаційних військ отримав поранення 29-річний чоловік. Його стан оцінюється як легкий. Наразі травмований дообстежується у лікарні», – розповів голова ОВА .

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.