Через негоду та бойові дії знеструмлені 504 населених пункти – Міненерго

Станом на 9 грудня через негоду, бойові дії і технологічні порушення без електропостачання в Україні перебувають 504 населені пункти, йдеться в повідомленні Міністерства енергетики України.

«Обмеження електропостачання не застосовується в жодній з областей. Планові відключення побутових споживачів не передбачаються», – зазначили у відомстві.

Ситуація в енергосистемі «стабільна і контрольована», запевнили енергетики.

Водночас, на Дніпропетровщині внаслідок обстрілів сил РФ без світла опинилися 1855 абонентів. Через негоду в регіоні знеструмлені 6279 споживачів.

«У Донецькій області через бойові дії без світла перебували 9 населених пунктів, тобто понад 17 тисяч споживачів. 66 знеструмлених раніше населених пунктів (12,6 тисячі абонентів) енергетикам вдалося підключити. Через ворожі обстріли без електропостачання в регіоні залишаються 112 населених пунктів, 14 з них знеструмлені частково (загалом 131,3 тис. споживачів)», – кажуть у Міненерго.

Відомо також, що на Запоріжжі через негоду світла немає у 32 населених пунктах (3451 абонент). 117 населених пунктів (10,2 тисячі споживачів) енергетики підключили. Відновлювальні роботи тривають. Через бойові дії без електрики в регіоні залишаються 63 населені пункти – близько 26 тисяч споживачів.

У Миколаївській області, кажуть енергетики, в одному з районів через обстріл була відключена повітряна лінія, зараз триває її огляд. Через бойові дії світла немає у двох населених пунктах регіону – у 185 побутових споживачів й 11 юридичних осіб.

У Сумській області через обстріли знеструмлені 55 населених пунктів, із них 15 – частково (понад 2200 абонентів). Роботи щодо відновлення електропостачання тривають.

«У Харківській області без електроенергії залишаються 68 населених пунктів – 16,3 тисяч споживачів. Без газопостачання через ворожий обстріл опинилися шість багатоквартирних будинків у Харкові (334 квартири) та понад сотня абонентів в області», – кажуть у Міненерго.

Крім того, за даними відомства, на Херсонщині знеструмленими через обстріли сил РФ залишаються 45 населених пунктів – майже 26 тисяч точок обліку.

«У Херсоні енергетики підключили до мережі 396 точок обліку, що були відключені після попередніх ворожих ударів. Через вечірні обстріли на ранок світла не було у 1323 точках обліку. Усього по місту електроенергія відсутня в 746 точках обліку внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС та в 5750 точках обліку через бойові дії», – наголосили в Міненерго.

Водночас відомо, що на Чернігівщині через атаки сил РФ без напруги залишаються 19 населених пунктів, із них сім – частково (1275 точок обліку).

Раніше голова правління компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький припустив, що на енергосистему чекають ще один-два потенційно напружені тижні, а ближче до нового року споживання спадатиме і буде легше впоратись із забезпеченням енергопостачання.