«Укренерго»: споживання електроенергії напередодні сягнуло рекордно високого рівня

Споживання електроенергії в Україні 7 грудня сягнуло рекордно високого рівня за цей опалювальний сезон, заявив оператор «Укренерго» в п’ятницю.

«7 грудня в енергосистемі вранці був зафіксований рекордно високий за цей опалювальний сезон рівень споживання. Добовий максимум споживання вчора був на 4% вище, ніж відповідний показник 6 грудня. Сьогодні зранку Диспетчерський центр «Укренерго» знову фіксує високий рівень споживання, який майже дорівнює вчорашньому рекорду», – йдеться в зведенні.

Компанія повторює заклик до споживачів ощадливо споживати електроенергію.

Як і вчора, на електростанціях немає вільних потужностей. Також напередодні внаслідок російських обстрілів вчергове постраждала одна з теплоелектростанцій у східному регіоні.

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«В іншому регіоні в аварійний ремонт через зауваження до роботи обладнання вийшов один з енергоблоків. Ще на деяких блоках теплоелектростанцій тривають ремонтні роботи, а сонячні електростанції не можуть працювати на максимумі своїх можливостей через щільну хмарність по всій країні», – зазначає компанія.

Сьогодні «Укренерго» знову залучив аварійну допомогу від операторів Румунії та Польщі з 11 до 19 години потужністю 400 мегават. Водночас ліміти споживання не запроваджувалися, наразі компанія не планує запроваджувати графіки відключень.

Внаслідок обстрілів та з інших причин без світла залишаються 479 населених пунктів. «Укренерго» фіксує нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Харківській, Херсонській областях. Також через технічні порушення є знеструмлені споживачі в Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Напередодні голова правління компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький припустив, що на енергосистему чекають ще один-два потенційно напружені тижні, а ближче до нового року споживання спадатиме і буде легше впоратись із забезпеченням енергопостачання.