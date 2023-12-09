Сили РФ вдарили з дрона по Бериславу, є загиблий та поранений – влада

Російські військові вдарили з безпілотника по Бериславу на Херсонщині, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Внаслідок скидання вибухового предмета загинула одна людина. Ще одна зазнала поранень. Потерпілому надається медична допомога», – написав керівник ОВА.

Раніше російські війська також із безпілотника атакували велосипедиста в Бериславі, він загинув.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.