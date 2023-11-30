Двоє поліцейських поранені внаслідок обстрілу Берислава – Нацполіція

Двоє поліцейських були поранені в Бериславі на Херсонщині внаслідок російського дронового удару, повідомила Національна поліція з посиланням на голову НПУ Івана Вигівського.

«Внаслідок вибуху ВОГ-17 травмовані 22-річний і 37-річний поліцейські, які саме прямували на виклик. Колеги-поліцейські з роти поліції особливого призначення евакуювали поранених до лікарні, де тепер медики надають правоохоронцям необхідну допомогу», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні обласна військова адміністрація повідомила, що троє людей були поранені в селі Тягинка Бериславського району Херсонської області внаслідок обстрілу з боку російських військ.

«65-річний чоловік зазнав важких поранень. Стан двох жінок, 64 і 73 років, оцінюють як середньої тяжкості», – йшлося в повідомленні.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.