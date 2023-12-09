На Запоріжжі за добу через обстріли військ РФ загинула жінка – ОВА

Загалом 59 артилерійських ударів припали по території прифронтових міст і сіл, зокрема Гуляйполя, Залізничного, Новодарівки, Левадного, Лук’янівського, Білогір’я, Полтавки, Кам’янського, П’ятихаток та Лобкового, каже Малашко.

За словами Малашка, сили РФ атакували безпілотниками Гуляйполе, Роботине, Малу Токмачку й Степове. Обстрілу з РСЗВ зазнав Степногірськ, унаслідок артобсрілу загинула 56-річна місцева жителька.

«Під ворожим вогнем 17 населених пунктів – зафіксовано 64 удари по Запорізькій області», –йдеться в дописі.

Впродовж минулої доби в Запорізькій області під обстрілами опинилися 17 населених пунктів, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Юрій Малашко.

До ОВА надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури, уточнив місцевий чиновник.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Москва, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.