Обстріл військами РФ Харківщини – у Куп’янську 2 жінки загинули, чоловік зазнав поранення

Харківська обласна військова адміністрація повідомила в суботу, що черговий російський обстріл у регіоні є жертви.

«Внаслідок ворожого обстрілу міста Куп‘янськ загинули дві жінки 57 та 71 років. 30-річний чоловік отримав поранення. Попередньо, окупанти вдарили із артилерії близько 15:30. Пошкоджені приватний будинок, гараж, паркан, літня кухня», – йдеться в повідомленні.

За даними влади, минулої доби артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 17 населених пунктів Харківщини: Гурів Козачок Богодухівського району, Ветеринарне, Гранів Харківського району, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району та ін. Про жертв чи поранених не повідомлялося.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.