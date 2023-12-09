Рада ЄС на наступному засіданні обговорить безпекові зобов’язання, зокрема перед Україною – Боррель

Верховний представник Європейського союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель повідомив, що наступне засідання Ради ЄС у закордонних справах буде присвячене зобов’язанням ЄС з безпеки та пропозиціям щодо зміцнення української армії.

«На наступному засіданні Ради ЄС ми обговоримо безпекові зобов’язання ЄС, і на столі лежатимуть пропозиції щодо збільшення нашого внеску у військовий потенціал України», – повідомив Боррель у твітері.

За його словами, необхідно зміцнювати Збройні сили України, включно із системами ППО. У цьому зв’язку Боррель звернув увагу на ракетну атаку, яку армія РФ здійснила по Україні напередодні.

8 грудня російські війська атакували територію України 20 крилатими ракетами Х-101/Х-555 та балістичною ракетою «Іскандер-М». Силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено 14 крилатих ракет.