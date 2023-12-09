Рада схвалила звернення до країн ЄС: просить підтримати початок переговорів щодо вступу України

Верховна Рада закликає парламенти, уряди й інституції Європейського Союзу ухвалити рішення про початок переговорів щодо членства України в ЄС на засіданні Європейської ради 15 грудня.

Відповідне звернення було схвалене народними обранцями 292 голосами, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Окрім цього, ВР закликала «продовжувати підтримувати український народ у боротьбі за державний суверенітет України, відновлення її територіальної цілісності у межах міжнародно визнаного кордону, а також загальноєвропейські цінності, демократію, плюралізм, право націй вільно обирати шлях свого розвитку, права і основоположні свободи людини і громадянина».

Також Верховна Рада звернулася до європейських парламентів із проханням підтримати макрофінансову стабільність України під час повномасштабної російської агресії шляхом ухвалення запропонованого Європейською комісією Інструменту підтримки України (Ukraine Facility).

Парламент закликав «збільшити надання військової допомоги Україні на національному рівні і в межах Європейського фонду миру на основі скоординованої оцінки потреб для посилення обороноспроможності держави, а також сприяти відбудові України, зокрема відновленню пошкоджених та зруйнованих унаслідок збройної агресії РФ об’єктів соціальної, енергетичної, транспортної та іншої інфраструктури».

Водночас Верховна Рада закликала «продовжити тиск на РФ шляхом ухвалення наступних пакетів обмежувальних заходів, максимально розширивши їхню дію на політичне та економічне життя політичних лідерів Росії, фізичних та юридичних осіб, що відповідальні за розв’язання та ведення російсько-української війни».

8 листопада Єврокомісія рекомендувала почати переговори з Україною про вступ до ЄС. Президентка комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна виконала 90% рекомендацій, які дав ЄС, надаючи статус кандидата в червні 2022 року.

Зі звіту випливає, що Єврокомісія вважає повністю виконаними чотири з семи критеріїв, що супроводжували надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. У документі йшлося про те, що «Україна все ж повинна схвалити закон про збільшення штатного розкладу НАБУ та вилучити із закону про запобігання корупції норми, які обмежують повноваження НАЗК продовженням перевірки активів, які вже пройшли процес перевірки».

Лідери ЄС у середині грудня мають вирішити, чи слід офіційно запросити Україну розпочати переговори про членство. Для цього рішення необхідна одностайність серед країн-членів. Однак Угорщина вже заявила, що не підтримуватиме жодну пропозицію ЄС щодо початку переговорів про приєднання України до блоку.

Україна сподівається, що ці переговори розпочнуться на початку 2024 року.