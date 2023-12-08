Зеленський очікує, що схвалення євроінтеграційних законів буде «належним чином» оцінено ЄС

Президент України Володимир Зеленський очікує, що ухвалення євроінтеграційних законів Верховною Радою буде «належним чином» оцінено лідерами Євросоюзу.



«Верховна Рада України (8 грудня) ухвалила необхідні закони відповідно до рекомендацій Єврокомісії у сферах антикорупції та прав національних меншин. Враховано висновки Венеційської комісії – конкретно щодо національних спільнот. Очікуємо, що зусилля України будуть належним чином оцінені лідерами Євросоюзу і відповідні європейські обіцянки Україні будуть виконані», – сказав він у своєму відеозверненні.

Зеленський нагадав, що від Єврокомісії для України було сім рекомендацій.

«Ми зробили все, чого від нас чекали на грудень. І ми продовжуємо нашу активну зовнішньополітичну роботу, щоб наблизити позитив для України і щодо оборони, і щодо макрофіну, і щодо політичної та мотиваційної сили. Кожен, хто захищає свободу, потребує відчуття, що він чи вона не наодинці. Вільний світ має бути об’єднаним. І, щоб бути справді успішною, Україна має бути донором єднання», – додав президент.

Верховна Рада 8 грудня схвалила законопроєкти щодо внесення змін до закону «Про запобігання корупції» (№10262), щодо посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (№10060), посилення незалежності Національного антикорупційного бюро(№10203-1)та прав національних меншин (№ 10288-1). Цього ж дня Зеленський підписав ці документи.

Ухвалення цих законодавчих змін рекомендувала Єврокомісія для початку переговорів про вступ до ЄС.

Читайте також: «Євроінтеграція – це ж не ресторан, коли можеш обрати»: Потураєв про законопроєкт щодо нацменшин

8 листопада Єврокомісія рекомендувала почати переговори з Україною про вступ до ЄС. Президентка комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна виконала 90% рекомендацій, які дав ЄС, надаючи статус кандидата в червні 2022 року.

Зі звіту випливає, що Єврокомісія вважає повністю виконаними чотири з семи критеріїв, що супроводжували надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. У документі йшлося про те, що «Україна все ж повинна схвалити закон про збільшення штатного розкладу НАБУ та вилучити із закону про запобігання корупції норми, які обмежують повноваження НАЗК продовженням перевірки активів, які вже пройшли процес перевірки».

Лідери ЄС у середині грудня мають вирішити, чи слід офіційно запросити Україну розпочати переговори про членство. Для цього рішення необхідна одностайність серед країн-членів. Однак Угорщина вже заявила, що не підтримуватиме жодну пропозицію ЄС щодо початку переговорів про приєднання України до блоку.

Україна сподівається, що ці переговори розпочнуться на початку 2024 року.