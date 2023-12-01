«Євроінтеграція – це ж не ресторан, коли можеш обрати»: Потураєв про законопроєкт щодо нацменшин

У п’ятницю, 1 грудня, має відбутися велика нарада щодо законопроєкту про права та захист нацменшин.

Про це Радіо Свобода повідомив Микита Потураєв, народний депутат від «Слуги народу» та голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.

За його словами, зустріч збирає віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина і там мають бути «всі зацікавлені нардепи від всіх фракцій і груп, і дотичних комітетів».

Пропозиції, які зводять ризики майже нанівець, вже готові, їх спробують імплементувати у текст «без загрози виклику нових претензій з боку європейців», розповів Потураєв.

Законопроєкт про зміни щодо прав національних меншин уряд передав днями до парламенту. Документ, який має сприяти євроінтеграції України, підняв масову хвилю обурення.

Там йдеться про зміни до законів про мову, освіту, медіа та видавничу справу, в яких мовні активісти і частина народних обранців бачать загрози звуження прав державної мови та відкладену русифікацію.

Про це Радіо Свобода детально розповідає у статті «Відкладена русифікація»: як закон про нацменшини може змінити мовне законодавство та чому його ухвалення вимагає ЄС.

Закон про права національних меншин – одна з семи вимог для вступу України в ЄС, яка досі залишається серед невиконаних Києвом критеріїв.

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Щоб виконати завдання, потрібно впровадити зауваження Венеційської комісії, на яких наполягає Єврокомісія.

«Євроінтеграція – це ж не ресторан, коли ти можеш обрати «оце я їм, це я не їм», – так вимоги ЄС для України пояснює Микита Потураєв у коментарі Радіо Свобода.

«Цей законопроєкт дуже для нас неприємний. Мені не подобається так само, як і (народному депутату від «Європейської солідарності» Володимиру – ) В’ятровичу. Нікому не подобається. Але ми маємо розуміти, що стоїть на кону. Ми можемо, звичайно, зайти в ще якийсь раунд переговорів. Але це буде означати автоматично, що головні переговори про членство не розпочнуться в наступному році», – пояснює народний обранець.

Якщо переписати документ не вдасться, каже Потураєв, треба голосувати як є, щоб встигнути до грудневого саміту ЄС, а потім вносити зміни.

«Щоб не зривати переговори про членство, ми маємо це прийняти і потім, оскільки ніхто від нас не вимагає якихось послаблень для російської мови, внести спокійно протягом року зміни, які саме позатикають ці шпарини», – вважає він.

Шукати компромісну позицію пропонує колега Потураєва по комітету, нардеп від «Європейської cолідарності» Володимир В’ятрович. У коментарі Радіо Свобода він висловив думку, в такому вигляді ухвалювати законопроєкт про нацменшини не можна.

«Сподіваюся, що бодай постфактум, ми зможемо все-таки допрацювати цей законопроєкт, щоб за нього можна було проголосувати за основу в цілому, щоб, власне, правильне рішення в результаті було ухвалено в Європі 15 грудня», – переконаний нардеп.

14-15 грудня у Брюсселі відбудеться саміт ЄС, на якому українська сторона може отримати зелене світло на початок переговорів про вступ до Євросоюзу.