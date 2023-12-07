Зеленський розповів про очікувані рішення на шляху членства України в ЄС

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив, що у Верховній Раді мають відбутися «критично важливі» голосування в контексті очікувань у відносинах із кредиторами, і того, що Україна має зробити в межах підготовки початку переговорів із ЄС про членство.

«Наш пріоритет – повна реалізація всіх тих рішень, які потрібні, щоб Україна виконала все необхідне на європейському напрямку. Віримо, що і Євросоюз виконає свою обіцянку Україні. Якраз і про це я говорив із премʼєр-міністром Іспанії Санчесом. Наші міжнародні відносини, наша співпраця у Євросоюзі. Підтримка нашого захисту. Кроки, які можуть бути зроблені, щоб уся Європа стала міцнішою», – сказав Зеленський.

Окремо він також відзначив розмову сьогодні із командувачами і доповідь розвідки. Зеленський наголосив, що військові працюють «на різних напрямках, і на кожному є результат».

Лідери ЄС у середині грудня мають вирішити, чи слід офіційно запросити Україну розпочати переговори про членство. Для цього рішення необхідна одностайність серед країн-членів. Угорщина вже неодноразово заявляла, що не підтримуватиме жодну пропозицію ЄС щодо початку переговорів про приєднання України до блоку.

8 листопада Єврокомісія рекомендувала почати переговори з Україною про вступ до ЄС. Президентка комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна виконала 90% рекомендацій, які дав ЄС, надаючи статус кандидата в червні 2022 року.

Євросоюз також готує пакет фінансової допомоги Україні на суму близько 50 мільярдів євро протягом 2024–2027 років. 27 країн-членів ЄС мають проголосувати за цей пакет допомоги на саміті 14–15 грудня. Проте є побоювання, що допомога може бути заблокована Угорщиною.

Водночас у ЄС кажуть, що мають «план Б», якщо Будапешт застосує вето.