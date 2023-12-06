Єрмак із Сіярто обговорив можливу зустріч Зеленського й Орбана

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак під час телефонної розмови з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сіярто обговорив можливе проведення зустрічі Володимира Зеленського і угорського прем’єра Віктора Орбана.

Як повідомили у пресслужбі голови держави, розмову Єрмак, перебуваючи з візитом у США, провів «за дорученням президента України».

Співрозмовники «домовилися працювати над визначенням зручної дати такої зустрічі», йдеться в повідомленні.

Крім того, в Офісі президента повідомили, що Єрмак і Сіярто обговорили прогрес України на шляху європейської інтеграції.

«Упродовж найближчих днів Верховна Рада України планує ухвалити низку важливих євроінтеграційних законопроєктів. Ми повністю виконаємо наші зобов’язання», – сказав Єрмак і зауважив, що Україна розраховує на позитивне рішення грудневого засідання Європейської ради, яке відбудеться 14–15 грудня, щодо початку переговорів з Україною про членство в ЄС.

Сіярто цю розмову поки що не коментував.

Раніше сьогодні владна партія Угорщини подала до парламенту резолюцію, яка закликає уряд не підтримувати початок переговорів про вступ України до ЄС. «Умов для цього сьогодні немає», – йдеться в документі.

Прем’єр-міністр Віктор Орбан раніше попередив, що лідери ЄС можуть не досягти консенсусу щодо початку переговорів про членство України, і сказав, що це питання не потрібно включати до порядку денного саміту.

У листі, який опинився в розпорядженні Радіо Свобода, Орбан закликав президента Європейської ради Шарля Мішеля не виносити на порядок денний рішення стосовно макрофінансової допомоги Україні й переговорів про її вступ до ЄС.

«З усією повагою закликаю вас не пропонувати Європейській раді ухвалювати рішення з цих питань у грудні, оскільки очевидний брак консенсусу неминуче призведе до провалу. Європейська рада має уникнути цього контрпродуктивного сценарію задля збереження єдності, що є нашим найважливішим активом», – заявив Орбан у листі.

Лідери ЄС у середині грудня мають вирішити, чи слід офіційно запросити Україну розпочати переговори про членство. Для цього рішення необхідна одностайність серед країн-членів. Угорщина вже неодноразово заявляла, що не підтримуватиме жодну пропозицію ЄС щодо початку переговорів про приєднання України.

8 листопада Єврокомісія рекомендувала почати переговори з Україною про вступ до ЄС. Президентка комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна виконала 90% рекомендацій, які дав ЄС, надаючи статус кандидата в червні 2022 року.

Євросоюз також готує пакет фінансової допомоги Україні на суму близько 50 мільярдів євро протягом 2024–2027 років. 27 країн-членів ЄС мають проголосувати за цей пакет допомоги на саміті 14–15 грудня. Проте є побоювання, що допомога може бути заблокована Угорщиною.

Водночас у ЄС кажуть, що мають «план Б», якщо Будапешт застосує вето.

Нещодавно експрезидент України, керівник партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко заявив, що зранку 1 грудня його не випустили за кордон, де в нього до 8 грудня були заплановані міжнародні зустрічі на найвищому рівні з представниками Конгресу США і Сейму Польщі.

2 грудня в СБУ повідомили про те, що отримали дані про «підготовку провокацій на міжнародній арені з боку російських спецслужб, спрямованих проти України», і пов’язали скасування дозволу на відрядження Порошенка з тим, що він нібито збирався зустрітися з прем’єр-міністром Віктором Орбаном, «який системно висловлює антиукраїнську позицію», є «другом Путіна» і «закликає зняти санкції з РФ».

Служба вважає, що Росія нібито мала намір використати цю зустріч, як і інші зустрічі українських політиків із іноземними посадовцями, які поширюють проросійські тези, «у своїх ІПСО проти України». Партія Порошенка «Європейська солідарність» назвала пояснення Служби безпеки «неправдивим».

Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що Порошенко мав намір зустрітися з прем’єр-міністром Віктором Орбаном, а зустріч не відбулася через те, що Порошенка не випустили з країни. Коли саме планувалася така зустріч – він не уточнив.

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