Орбан закликав Шарля Мішеля зняти з порядку денного саміту ЄС рішення щодо України

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову написав листа президенту Європейської ради Шарлю Мішелю, в якому закликає не виносити на порядок денний рішення стосовно макрофінансової допомоги Україні та переговорів про її вступ до ЄС. Це випливає з копії документа, що опинилася в розпорядженні Радіо Свобода.

«Є очікування, що з цієї нагоди (саміту 14-15 грудня – ред.) Європейська Рада може й мусить схвалити рішення про початок переговорів про вступ з Україною та перегляд Багаторічної фінансової рамки (бюджету – ред.) на 2021-2027 роки. З огляду на нинішній рівень політичних та технічних приготувань ці очікування необґрунтовані», – пише угорський прем’єр президентові Євроради.

У листі Орбан критикує рекомендацію Єврокомісії розпочати переговори про вступ із Україною, називаючи її «кінцем політики ЄС із розширення як об’єктивного інструменту, що базується на цінностях», і скаржиться на «відсутність змоги попередньо обговорити це». На думку глави угорського уряду, те, що одностайності в цьому питанні неможливо досягти, є «абсолютно зрозумілим».

Щодо бюджету ЄС, частиною якого є пропозиція надати Україні 50 мільярдів макрофінансової допомоги у вигляді кредитів і грантів на наступні чотири роки, Орбан пише, що дискусії надто зосереджені на «необґрунтованій, незбалансованій та нереалістичній пропозиції Єврокомісії», закликаючи формувати новий підхід, базуючись на «політичних та фінансових реаліях у країнах-членах», що потребує «додаткових зусиль і часу».

«З усією повагою закликаю вас не пропонувати Європейській Раді ухвалювати рішення з цих питань у грудні, оскільки очевидний брак консенсусу неминуче призведе до провалу. Європейська Рада має уникнути цього контрпродуктивного сценарію задля збереження єдності, що є нашим найважливішим активом», – резюмує Орбан.

В офісі Шарля Мішеля отримання листа поки ніяк не коментували.

Лідери ЄС у середині грудня мають вирішити, чи слід офіційно запросити Україну розпочати переговори про членство. Для цього рішення необхідна одностайність серед країн-членів. Угорщина вже неодноразово заявляла, що не підтримуватиме жодну пропозицію ЄС щодо початку переговорів про приєднання України до блоку.

8 листопада Єврокомісія рекомендувала почати переговори з Україною про вступ до ЄС. Президентка комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна виконала 90% рекомендацій, які дав ЄС, надаючи статус кандидата в червні 2022 року.

Євросоюз також готує пакет фінансової допомоги Україні на суму близько 50 мільярдів євро протягом 2024-2027 років. 27 країн-членів ЄС мають проголосувати за цей пакет допомоги на саміті 14–15 грудня. Проте є побоювання, що допомога може бути заблокована Угорщиною.

Водночас у ЄС кажуть, що мають «план Б», якщо Будапешт застосує вето.