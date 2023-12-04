Голова МЗС Угорщини стверджує, що Порошенко мав намір зустрітися з Орбаном

Зустріч прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з експрезидентом, народним депутатом України Петром Порошенком планувалася – про це свідчить заява міністра закордонних справ Петера Сійярто, яку цитує угорська служба Радіо Свобода.

Після засідання парламентського комітету журналісти спитали в Сійярто про цю зустріч. Він заявив, що зустріч не відбулася через те, що Порошенка не випустили з країни.

Як цитує Telex, голова МЗС не підтвердив напряму, що український парламентар ініціював зустріч, але сказав, що, «якщо експрезидент Порошенко розглядав можливість такої консультації», Орбан готовий вести переговори, в тому числі з колишніми головами держав.

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На питання про порядок денний зустрічі дипломат не відповів, заявивши:

«Давайте не вдаватися в таку наукову фантастику».

Петро Порошенко заявив, що зранку 1 грудня його «не випустили (за межі України – ред.), хоча було розпорядження голови ВРУ, де було чітко зазначено, що міжнародне відрядження з 1 по 8 грудня». За словами Порошенка, найближчими днями в нього були заплановані міжнародні зустрічі на найвищому рівні з представниками Конгресу США й Сейму Польщі.

Згодом, 2 грудня, в СБУ повідомили про те, що отримали дані про «підготовку провокацій на міжнародній арені з боку російських спецслужб, спрямованих проти України». Партія Порошенка «Європейська солідарність» назвала пояснення Служби безпеки «неправдивим».