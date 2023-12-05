Президент Євроради скоротить свій візит до Китаю через дії Орбана – Politico

Президент Європейської Ради Шарль Мішель скоротить свою поїздку до Пекіна, оскільки прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожує зірвати майбутній саміт лідерів ЄС, повідомляє видання Politico з посиланням на офіційного представника ЄС.



За його словами, Мішель, який їде до Китаю на перший з 2019 року очний саміт ЄС-Китай, «повернеться до Брюсселя, щоб продовжити обговорення з лідерами (ЄС) щодо подальших дій».



Мішель повернеться зі столиці Китаю після першого дня зустрічей у четвер – частково через те, що у нього немає захищеної телефонної лінії в Пекіні, щоб поговорити з лідерами ЄС без прослуховування з боку Китаю, сказав чиновник.



Інший посадовець повідомив Politico, що президент Франції Емманюель Макрон також запросив Орбана зустрітися з ним у Парижі наприкінці цього тижня, щоб спробувати досягти компромісу.



Сам Мішель зустрівся з Орбаном у Будапешті минулого тижня, намагаючись зменшити напруженість напередодні саміту лідерів ЄС. Після зустрічі Мішель наголосив на важливості «єдності ЄС», яка, за його словами, «вимагає постійних зусиль і є нашою головною силою».



У листі, який опинився в розпорядженні Радіо Свобода, Орбан закликав Мішеля не виносити на порядок денний рішення стосовно макрофінансової допомоги Україні та переговорів про її вступ до ЄС.

«З усією повагою закликаю вас не пропонувати Європейській раді ухвалювати рішення з цих питань у грудні, оскільки очевидний брак консенсусу неминуче призведе до провалу. Європейська рада має уникнути цього контрпродуктивного сценарію задля збереження єдності, що є нашим найважливішим активом», – заявив Орбан у листі.

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Лідери ЄС у середині грудня мають вирішити, чи слід офіційно запросити Україну розпочати переговори про членство. Для цього рішення необхідна одностайність серед країн-членів. Угорщина вже неодноразово заявляла, що не підтримуватиме жодну пропозицію ЄС щодо початку переговорів про приєднання України до блоку.

8 листопада Єврокомісія рекомендувала почати переговори з Україною про вступ до ЄС. Президентка комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна виконала 90% рекомендацій, які дав ЄС, надаючи статус кандидата в червні 2022 року.

Євросоюз також готує пакет фінансової допомоги Україні на суму близько 50 мільярдів євро протягом 2024–2027 років. 27 країн-членів ЄС мають проголосувати за цей пакет допомоги на саміті 14–15 грудня. Проте є побоювання, що допомога може бути заблокована Угорщиною.

Водночас у ЄС кажуть, що мають «план Б», якщо Будапешт застосує вето.