Владна партія Угорщини внесла в парламент резолюцію проти переговорів про вступ України до ЄС

Владна партія Угорщини 6 грудня подала до парламенту резолюцію, яка закликає уряд не підтримувати початок переговорів про вступ України до ЄС.

«Політика розширення Європейського союзу повинна залишатися об’єктивним процесом, заснованим на правилах і результативності», – йдеться в резолюції, яку цитує агентство Reuters. Там вказано, що «початок переговорів про членство з Україною має базуватися на консенсусі між державами-членами Європейського союзу… Умов для цього сьогодні немає».

Будапешт посилює тиск на Брюссель напередодні вирішального саміту наступного тижня.

Прем’єр-міністр Віктор Орбан раніше попередив, що лідери ЄС можуть не досягти консенсусу щодо початку переговорів про членство України, і сказав, що це питання не потрібно включати до порядку денного саміту.

У листі, який опинився в розпорядженні Радіо Свобода, Орбан закликав президента Європейської ради Шарля Мішеля не виносити на порядок денний рішення стосовно макрофінансової допомоги Україні й переговорів про її вступ до ЄС.

«З усією повагою закликаю вас не пропонувати Європейській раді ухвалювати рішення з цих питань у грудні, оскільки очевидний брак консенсусу неминуче призведе до провалу. Європейська рада має уникнути цього контрпродуктивного сценарію задля збереження єдності, що є нашим найважливішим активом», – заявив Орбан у листі.

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Лідери ЄС у середині грудня мають вирішити, чи слід офіційно запросити Україну розпочати переговори про членство. Для цього рішення необхідна одностайність серед країн-членів. Угорщина вже неодноразово заявляла, що не підтримуватиме жодну пропозицію ЄС щодо початку переговорів про приєднання України.

8 листопада Єврокомісія рекомендувала почати переговори з Україною про вступ до ЄС. Президентка комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна виконала 90% рекомендацій, які дав ЄС, надаючи статус кандидата в червні 2022 року.

Євросоюз також готує пакет фінансової допомоги Україні на суму близько 50 мільярдів євро протягом 2024–2027 років. 27 країн-членів ЄС мають проголосувати за цей пакет допомоги на саміті 14–15 грудня. Проте є побоювання, що допомога може бути заблокована Угорщиною.

Водночас у ЄС кажуть, що мають «план Б», якщо Будапешт застосує вето.