Посли ЄС у вівторок розпочнуть дебати щодо переговорів про членство України в ЄС – Reuters

Представники 27 країн-членів ЄС зустрічаються у вівторок, щоб почати обговорення пропозиції про початок переговорів про членство з Україною, повідомляє Reuters з посиланням на офіційних осіб та дипломатів.



Ця зустріч є початком підготовки 27 країн до саміту лідерів блоку 14-15 грудня, який має оцінити та ухвалити рішення щодо перспектив інтеграції України, Молдови, Грузії, Боснії та інших країн до ЄС.



Зокрема, на засіданні у вівторок розпочнеться обговорення проєкту угоди саміту лідерів. Дипломати та чиновники ЄС заявили, що перший проєкт, підготовлений до обговорення, буде змінений.



Як пише у соцмережі Х редактор Радіо Свобода в Європі Рікард Йозвяк, В останньому проєкті висновків щодо розширення ЄС міститься рекомендація розпочати переговори про вступ з Україною та Молдовою, але в дужках (остаточного рішення ще немає). За його даними, для Грузії також у дужках вказано статус кандидата «за умови, що 9 кроків, викладених у звіті Єврокомісії, будуть виконані».

Для рішення про початок переговорів про членство з Україною необхідна одностайність серед країн-членів. Угорщина вже неодноразово заявляла, що не підтримуватиме жодну пропозицію ЄС щодо початку переговорів про приєднання України до блоку.

8 листопада Єврокомісія рекомендувала почати переговори з Україною про вступ до ЄС. Президентка комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна виконала 90% рекомендацій, які дав ЄС, надаючи статус кандидата в червні 2022 року.

Євросоюз також готує пакет фінансової допомоги Україні на суму близько 50 мільярдів євро протягом 2024-2027 років. 27 країн-членів ЄС мають проголосувати за цей пакет допомоги на саміті 14–15 грудня. Проте є побоювання, що допомога може бути заблокована Угорщиною.

Водночас у ЄС кажуть, що мають «план Б», якщо Будапешт застосує вето.