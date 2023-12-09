У МЗС прокоментували плани Росії провести вибори президента на окупованих територіях

Плани Росії провести вибори президента на окупованих територіях України є «незаконними й нікчемними», зазначили в Міністерстві закордонних справ України.

«Проведення російських виборів на українських територіях грубо порушує Конституцію та законодавство України, норми та принципи міжнародного права, зокрема Статут ООН. Такий виборчий процес, які і решта подібних пропагандистських заходів у минулому, буде незаконним та нікчемним», – пише пресслужба.

МЗС наголошує на тому, що «включення голосів, які були отримані на тимчасово окупованих територіях поставить під сумнів легітимність всього результату виборів президента Росії».

Зокрема міністерство закликало:

міжнародну спільноту рішуче засудити намір країни-терориста провести вибори на тимчасово окупованих територіях;

накласти санкції на причетних до організації й проведення виборів;

іноземні держави не повинні надсилати власних громадян у якості спостерігачів на псевдовибори. Для тих хто братиме участь – передбачена кримінальна відповідальність.

«Будь-які вибори в Росії не мають нічого спільного із демократією. Вони слугують лише інструментом утримання російського режиму при владі», – пише МЗС.

Президент Росії Володимир Путін 8 грудня оголосив про намір взяти участь у запланованих на березень 2024 року виборах глави російської держави.

Раніше Російська Рада федерації на засіданні 7 грудня призначила дату президентських виборів у Росії на 17 березня 2024 року. Дата голосування визначається федеральним законом, але розпорядження сенаторів дає формальний старт передвиборчої кампанії.