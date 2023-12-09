У Києві демонтували пам’ятник Щорсу

Пам’ятник більшовицькому військовому діячеві Миколі Щорсу у центрі Києва демонтували 9 грудня, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода з місця події.

Монумент простояв майже 70 років.

У Київській міській державній адміністрації уточнили, що фахівці «Київблагоустрою» працювали над демонтажем 7-тонної конструкції протягом 6 годин.

«Це технічно складні роботи, до яких залучили різну важку техніку, тож довелось частково перекрити рух транспорту на бульварі Тараса Шевченка. Демонтаж відбувався зранку у вихідний день, щоб не паралізувати рух центральними вулицями міста», – кажуть у відомстві.

Відомо також, що монумент зберігатиметься у Державному музеї авіації України ім. О. Антонова.

«Уже у столиці прибрали понад 60 пам’яток, пов'язаних з історією і культурою Росії та СРСР. Наразі в місті працюють над об’єктами, з яких уряд зняв охоронний статус», – підсумували в КМДА.

Раніше Міністерство культури та інформаційної політики (МКІП) повідомило, що 10 листопада уряд ухвалив рішення про вилучення з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення пам’ятників російському письменнику Олександру Пушкіну, більшовицькому ватажку Миколі Щорсу, а також іншим російським і радянським діячам.

У березні Верховна Рада заборонила давати географічним об’єктам назви, пов’язані з Росією.

Після російського повномасштабного вторгнення в Україні змінюють назви населених пунктів, вулиць, скверів та парків, а також демонтовують пам’ятники та меморіальні дошки, які мають стосунок до РФ чи Радянського Союзу.

В Україні діють закони «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії».