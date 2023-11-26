У Ніжині на Чернігівщині встановили пам’ятник Олександру Мацієвському

У Ніжині на Чернігівщині відкрили меморіал на честь загиблих захисників України, в центрі якого – пам’ятник Герою України Олександру Мацієвському, повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.



«Відтепер у Ніжині є пам’ятник Герою України Олександру Мацієвському. Ця скульптура – серце Меморіального комплексу усім воїнам, загиблим у війні з російськими окупантами. Зведений за рахунок благодійників. До слова, перший (а я впевнений – їх буде багато) пам’ятник незламному ніжинцю встановили не в Україні», – написав він у телеграмі.

Чаус нагадав, що у вересні цього року пам’ятник Олександру Мацієвському встановили на території приватної медичної установи у столиці Грузії.

Як повідомила Ніжинська міськрада, меморіальний комплекс збудовано у вигляді Козацького хреста, у центрі – постать Героя України Олександра Мацієвського. Біля меморіалу є електронний інформаційний стенд, де можна ознайомитись з біографією 158 загиблих захисників з Ніжина.

За даними місцево влади, над меморіалом працювала команда фахівців під керівництвом архітектора Жанни Баланюк та скульптора Сергія Олексієнка.



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6 березня було оприлюднене відео, на якому, ймовірно, російські військові розстрілюють беззбройного чоловіка в українській військовій формі після того, як він каже «Слава Україні».

12 березня в СБУ заявили, що слідчі остаточно підтвердили особу загиблого, ним виявився снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Олександр Мацієвський. Президент України Володимир Зеленський присвоїв Мацієвському звання Героя України.

Україна назвала розстріл воєнним злочином і закликала до розслідування на міжнародному рівні.