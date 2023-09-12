У Тбілісі на території приватної клініки встановили пам’ятник Олександру Мацієвському

Пам’ятник Герою України Олександру Мацієвському, якого російські військові розстріляли після слів «Слава Україні!», встановили у Тбілісі на приватній території Інституту трансплантації волосся. Інформацію проєкту Радіо Свобода «Ехо Кавказу» підтвердив засновник клініки доктор Акакій Цілосані.

Встановлення пам’ятника – особиста ініціатива Цілосані. Автор скульптури – Іраклій Деканозішвілі.

Мацієвський був снайпером 163-го батальйону 119-ї окремої бригади територіальної оборони Чернігівської області. З кінця грудня 2022-го Київ вважав його зниклим безвісти поблизу населеного пункту Червона Гора на Донеччині. За даними української влади, його розстріляли 30 грудня. У лютому цього року його тіло повернули Україні.

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6 березня було оприлюднене відео, на якому, ймовірно, російські військові розстрілюють беззбройного чоловіка в українській військовій формі після того, як він каже «Слава Україні».

12 березня в СБУ заявили, що слідчі остаточно підтвердили особу загиблого, ним виявився снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Олександр Мацієвський.