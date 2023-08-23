СБУ встановила імена і повідомила про підозру 5 десантникам РФ через розстріл авто з киянином під час окупації Бучі

Служба безпеки повідомила, що встановила особи ще п’ятьох військових РФ, які причетні до масових убивств цивільного населення Київщини під час окупації регіону. Всі вони є військовослужбовцями 98-ї повітряно-десантної дивізії ЗС РФ.

«Встановлено, що на початку березня 2022 року старший лейтенант Микола Симов наказав своїм підлеглим розстріляти легковий автомобіль з мирним мешканцем Києва, який рухався трасою поблизу селища Здвижівка Бучанського району. Унаслідок обстрілу 33-річний киянин загинув на місці. Встановлено, що він їхав передати речі першої необхідності своїм знайомим, які вже декілька днів перебували в окупації. Але до захопленого селища чоловік так і не дістався: рашисти розстріляли його авто перехресним вогнем з автоматичної зброї зі своїх позицій на узбіччі. Щоб приховати злочин, російські військові закопали тіло у найближчому лісовому масиві», – йдеться в повідомленні СБУ.

За даними відомства, на момент злочину Симов був заступником командира 7-ї роти 3-го батальйону 331-го парашутно-десантного полку згаданої дивізії. А його підлеглі з 2-го взводу, які безпосередньо розстріляли цивільну автівку, це: сержант Ілля Астахов – заступник командира взводу; сержант Андрій Дворецький – командир відділення; єфрейтор Руслан Харитонов – навідник-оператор; рядовий Олег Бахмісов – стрілок.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили всім п’ятьом про підозру – «порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством».

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«Перевіряється інформація про можливу загибель Симова на війні в Україні. Його смерть не є підставою для припинення розслідування кримінального провадження, в якому фігурують інші учасники», – повідомили в СБУ.

2 квітня Міноборони України повідомило про звільнення всієї Київської області від російських військ. Після відступу військ РФ стали відомі численні свідчення про масові факти загибелі мирних жителів. За даними правоохоронців, зафіксовано близько 2000 воєнних злочинів, вчинених російськими військовими на Київщині.

Попри те, що українська влада і багато країн Заходу вказали на причетність РФ до воєнних злочинів в Україні, а супутниковими знімками факти вбивств цивільних були підтверджені, у Кремлі заперечили причетність російських військ до таких дій.