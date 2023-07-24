СБУ повідомила про підозру ще 11 військовим РФ у справі про розтріл авто з цивільними під час окупації Бучі

Служба безпеки встановила особи ще 11 російських військових, які вчиняли воєнні злочини на період тимчасової окупації частини Київщини, повідомляє пресслужба відомства.

«Ними виявились військовослужбовці 1-го взводу 37-ї окремої мотострілкової бригади 36-ї загальновійськової армії ЗС РФ (м. Кяхта, республіка Бурятія). Під час захоплення селища Мотижин Бучанського району вони проводили «каральні заходи» на території населеного пункту. В одному з таких «рейдів» фігуранти рухались в колоні бронетехніки РФ та відкрили вогонь по двох легкових авто з мирними жителями. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло шестеро українців – обидва водії та пасажири», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, злочинними діями військових РФ командував командир відділення лейтенант Олександр Рибас. А безпосередньо виконували його вказівку лейтенант Сергій Тихоньких, сержанти Валех Ємінов і Антон Буренок, молодші сержанти Дмитро Галсанов і Владислав Матвєєв, єфрейтори Роман Ігумнов і Захар Петров, рядові Геннадій Плотніков, Микола Бушуєв та Трохим Іванов.

«На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмисникам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством)», – повідомили в СБУ.

2 квітня Міноборони України повідомило про звільнення всієї Київської області від російських військ. Після відступу військ РФ стали відомі численні свідчення про масові факти загибелі мирних жителів. За даними правоохоронців, зафіксовано близько 2000 воєнних злочинів, вчинених російськими військовими на Київщині.

Попри те, що українська влада і багато країн Заходу вказали на причетність РФ до воєнних злочинів в Україні, а супутниковими знімками факти вбивств цивільних були підтверджені, у Кремлі заперечили причетність російських військ до таких дій.