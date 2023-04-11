«Бліцкріг провалився»: в Міноборони розповіли про план Росії щодо захоплення Києва

На початку повномасштабного вторгнення РФ розраховувала, що зможе швидко захопити Київ та встановити свою владу, розповів перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв’ю виданню «РБК-Україна».

За словами військового, початковий план Росії по захопленню столиці був розрахований на три-п’ять днів. Схожий план СРСР використовував в Угорщині в 1956 році, в Чехословаччині в 1968 році, а також в Афганістані у 1979 році.

«Окупанти за звичним для себе принципом планували щонайшвидше висадити сили спеціальних операцій (ССО) і повітряні десанти на підступах до Києва – на аеродромах Гостомель і Васильків. Противник хотів ракетними та авіаційними ударами знищити нашу систему ППО, пункти управління військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії та обʼєкти критичної інфраструктури», – розповів Павлюк.

Потім армія РФ збиралась захопити урядовий квартал, ліквідувати або заарештувати керівництво держави та поставити своїх «маріонеток», кажуть у Міноборони.

«Зважаючи на те, що у знищеній техніці росіян була парадна форма одягу, вони більше готувались до параду на Хрещатику, а не до вуличних боїв. Згодом, безумовно, цей план змінився, оскільки наміри противника було вщент розбито Силами оборони», – сказав генерал-лейтенант.

Коли бліцкріг провалився, російські військові перегрупувались, намагались оточити та заблокувати столицю. У Міноборони зазначають, що війська РФ прагнули посіяти паніку та примусити силовим шляхом здатися.

2 квітня 2022 року Міноборони України повідомило про звільнення всієї Київської області від російських військ. Після відступу військ РФ стали відомі численні свідчення про масові факти загибелі мирних жителів. Владою вказувалась цифра про понад 400 загиблих (станом на 3 квітня). Правоохоронці станом на 4 квітня зафіксували 1200 фактів воєнних злочинів, вчинених російськими військовими на Київщині.

Попри те, що українська влада і багато країн Заходу вказали на причетність РФ до воєнних злочинів в Україні, а супутниковими знімками факти вбивств цивільних були підтверджені, у Кремлі заперечили причетність російських військ до таких дій.