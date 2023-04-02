Звільнення Київщини стало «фундаментом подальших успішних операцій» – Сирський

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський прокоментував річницю звільнення Київської області 2 квітня.

«Завдяки вдалим діям мотивованих воїнів Сил оборони, рік тому нам вдалося здобути стратегічну перемогу над російською армією і вибити її підрозділи з Київської області та Півночі загалом. Ця перемога стала фундаментом подальших успішних операцій», – заявив він.

Звільнення області також відзначив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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«Продовжуємо боротьбу за незалежність нашої Батьківщини. Слава всім, хто захищає Україну!» – написав він у своїх соцмережах.

Президент Володимир Зеленський висловив впевненість, що Україна також звільнить і решту окупованих територій:

«Український народе! Ти зупинив найбільшу антилюдську силу нашого часу. Ти зупинив силу, яка зневажає та хоче знищити все те, що дає значення людині. І ми звільнимо всі наші землі. Повернемо український прапор в усі наші міста й громади. Зробимо все, щоб Україна повернулась».

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2 квітня Міноборони України повідомило про звільнення всієї Київської області від російських військ. Після відступу військ РФ стали відомі численні свідчення про масові факти загибелі мирних жителів. Владою вказувалась цифра про понад 400 загиблих (станом на 3 квітня). Правоохоронці станом на 4 квітня зафіксували 1200 фактів воєнних злочинів, вчинених російськими військовими на Київщині.

Попри те, що українська влада і багато країн Заходу вказали на причетність РФ до воєнних злочинів в Україні, а супутниковими знімками факти вбивств цивільних були підтверджені, у Кремлі заперечили причетність російських військ до таких дій.