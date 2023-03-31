Холоднокровні страти в Бучі «були частиною більшого плану» Кремля – президентка ЄК

Холоднокровні страти, скоєні російськими військовими в Бучі на Київщині, були частиною плану Кремля зі знищення українців, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 31 березня в річницю звільнення Бучі від російських військ.

«Те, що сталося в Бучі рік тому, не було поодиноким випадком. Ці холоднокровні страти були частиною більшого плану. Кремлівського плану знищення українців. Їхньої національної ідентичності. Їхнього буття. Воєнні злочинці будуть притягнуті до відповідальності», – написала вона твіттері.

Президентка Єврокомісії запевнила в продовженні підтримки зусиль, спрямованих на те, щоб президента Росії Володимира Путіна можна було притягнути до відповідальності за злочин агресії. За її словами, з цією метою в ЄС продовжують підтримувати створення Спеціального трибуналу.

«Ми хочемо справедливості для України і для українців», – наголосила фон дер Ляєн.

Наприкінці березня 2022 року війська Росії пішли з Київської області, зокрема і з Бучі. 31 березня до міста увійшли українські військові, а також журналісти іноземних видань, які задокументували наслідки російської окупації.

За даними Офісу генпрокурора, за 33 дні окупації в Бучанському районі російські війська вчинили більш як 9000 воєнних злочинів: понад 1400 цивільних жителів було вбито, багато з них – закатовано. Серед загиблих – 37 дітей. Ще 52 дітей були поранені.