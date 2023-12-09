«Троянський кінь» Путіна, ЄС та євроінтеграція України. Чого прагне Орбан?

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Перед зустріччю із французьким президентом Емманюелем Макроном угорський премʼєр Віктор Орбан у інтерв’ю виданню Le Point заявив, що Україна не може почати переговори про вступ до ЄС, бо «є однією з найбільш корумпованих країн світу». А раніше Орбан пояснював свою опозицію до початку таких перемов проблемами, які нібито існують в угорської національної меншини в Україні.

Однак після того, як Верховна Рада України ухвалила зміни у законодавство про нацменшини, цей аргумент – найважливіший у суперечці Віктора Орбана із Україною і Єврокомісією, відпав. І угорський премʼєр моментально запропонував нові пояснення того, чому бажає блокувати європейську інтеграцію України.

Дональд Туск наголосив, що уряд Орбана «відверто перейшов на російські позиції»

Ймовірно, саме тому колишній (і, напевне, наступний) премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що уряд Орбана «відверто перейшов на російські позиції» й навіть не приховує цього. Із польським політиком зараз погоджуються по всій Європі.

«Орбан свідомо йде на ризик того, що Україна може програти оборонну війну проти Росії і, можливо, буде змушена капітулювати. Це було б не лише катастрофою для України, а й значною мірою послабило б ЄС – і стало б для нього випробуванням на міцність. Недарма деякі бачать в угорському прем'єрі «троянського коня» російського президента», – відзначає оглядач швейцарського видання Tages-Anzeiger Штефан Ісраєль.

А словацький політолог Радован Гайст у словацькому виданні Pravda наголошує: «Якщо за рахунок шантажу прем’єр-міністр Угорщини досягне успіху, то це буде помилкова і небезпечна поступка з боку ЄС. Немає жодної гарантії того, що Будапешт і справді відкличе своє вето (проти запланованих рішень щодо України на саміті ЄС). Якщо це станеться, то Угорщина зможе і надалі шантажувати ЄС. Шантаж може стати найефективнішою зброєю Орбана. А прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо, якому ЄС погрожує заморозити кошти через його втручання в систему правосуддя, залишиться лише наслідувати приклад свого угорського колеги».

Угорщину можуть виключити з ЄС?

Однак ніяких інструментів впливу на Орбана в Євросоюзу, схоже, немає. Зустріч Орбана з Макроном закінчилася без результатів. Втім, це ще не означає, що Орбану вдасться заблокувати фінансову допомогу Україні у розмірі 50 мільярдів євро.

Видання Tageblatt закликає ЄС подумати про виключення Угорщини

Якщо він застосує право вето, потрібний для допомоги фінансовий інструмент буде задіяний без участі Будапешта, ймовірно, вже наступного року. Ну й до наступного року доведеться відкласти рішення про початок перемовин ЄС і України. Але що ж робити із Угорщиною, яка, до того ж, у липні наступного року почне головування у Євросоюзі?

Видання Tageblatt з Люксембургу закликає ЄС вдатися до радикальних заходів й подумати про виключення Угорщини й призупинення можливостей Орбана. Однак навряд чи сьогодні європейці готові до таких серйозних рішень. А значить, їм і надалі доведеться рахуватися з поглядами «троянського коня».

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

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