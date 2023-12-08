Орбан вкотре виступив проти вступу України до ЄС, але «готовий до компромісу в інших питаннях»

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре наголосив, що проти початку переговорів про вступ України до ЄС, оскільки «країна не готова до цього», однак натякнув на відкритість до компромісу в інших питаннях, зазначив він під час візиту до Парижу, пише Le Point.

Прем’єр-міністр Угорщини заперечив оцінку Єврокомісії про те, що «Україна досягла прогресу».

«Україна відома як одна з найбільш корумпованих країн світу. Ми не можемо схвалити рішення про початок переговорів про вступ», – зазначив він.

Крім того, Орбан стверджує, що «прийняття України означатиме додаткові витрати для бюджету ЄС і серйозні наслідки для аграрної політики».

«Україна – велика країна з важливим сільськогосподарським сектором. Якщо ви дозволите цьому сільському господарству увійти в європейську систему сільського господарства, воно знищить його наступного дня. Без трансформації нашої системи сільськогосподарських субсидій ми не зможемо їх впустити. Наслідки будуть жахливими», – каже прем’єр Угорщини.

Водночас, Орбан зазначив, що готовий «до гнучкості» щодо інших питань, відповідаючи на питання щодо можливого «розмороження» Єврокомісією 10 мільярдів євро для Угорщини.

«Коли виникає дилема, я зазвичай класифікую її на три категорії: історичну, стратегічну та тактичну. Українське питання – це питання історичне, питання масштабу. Фінансове питання – тактичне. Мій політичний досвід навчив мене ніколи не пов’язувати технічні питання, такі як гроші, з історичними проблемами. Якщо ви це зробите, ви ризикуєте повним хаосом. Тому я не хочу досягати згоди в українському питанні, але я залишаюся повністю готовим до цього в інших питаннях», – наголосив він.

Угорщина системно блокує ухвалення на зустрічі лідерів Євросоюзу будь-яких пов'язаних із Україною рішень – від початку переговорів до схвалення 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги.

Лідери ЄС у середині грудня мають вирішити, чи слід офіційно запросити Україну розпочати переговори про членство. Для цього рішення необхідна одностайність серед країн-членів. Угорщина вже неодноразово заявляла, що не підтримуватиме жодну пропозицію ЄС щодо початку переговорів про приєднання України до блоку.

8 листопада Єврокомісія рекомендувала почати переговори з Україною про вступ до ЄС. Президентка комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна виконала 90% рекомендацій, які дав ЄС, надаючи статус кандидата в червні 2022 року.

Євросоюз також готує пакет фінансової допомоги Україні на суму близько 50 мільярдів євро протягом 2024–2027 років. 27 країн-членів ЄС мають проголосувати за цей пакет допомоги на саміті 14–15 грудня. Проте є побоювання, що допомога може бути заблокована Угорщиною.

Водночас у ЄС кажуть, що мають «план Б», якщо Будапешт застосує вето.