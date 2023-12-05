В.о. голови МЗС Нідерландів приїхала із візитом в Україну: говорили про допомогу та членство в ЄС

Виконувачка обов’язків очільниці Міністерства закордонних справ Нідерландів Ганке Брюїнс Слот приїхала із дводенним візитом в Україну. Вона відвідала Бучу, зустрілася із представниками громадянського суспільства та обговорила допомогу Україні й майбутнє членство України у ЄС із своїм українським колегою Дмитром Кулебою.



Під час зустрічі міністри закордонних справ говорили про майбутнє членство України у Європейському союзі. Оскільки наступного тижня під час засідання Європейської ради можуть ухвалити рішення про початок переговорів, Нідерланди запевнили українських дипломатів у своїй прихильності та підтримці.



«Ви усі перебуваєте у інформаційному просторі і бачите напругу, яку створює Угорщина довкола цього питання. Головне українці мають розуміти, перше: над кожним результатом треба багато працювати, ніщо не дається просто так. Друге, в ЄС є абсолютна більшість яка підтримує відкриття переговорів про членство України. І третє, сьогодні я отримав підтвердження, що Нідерланди будуть підтримувати так само це рішення», – зазначив під час преспідходу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.



Очільниця МЗС Нідерландів висловила підтримку Україні, і нагадала, що їхній уряд погодив виділення 2,5 мільярдів євро для України на 2024 рік.



«Ваша боротьба – наша боротьба, ваша безпека, то наша безпека. Ось чому нідерландський уряд дав 2,5 мільярди євро на підтримку вашої країни у 2024 році. Зокрема, на навчання генеральної прокуратури і судових органів надають 9 мільйонів євро, ще 8 мільйонів для європейської консультативної місії, аби обстежувати деокуповані території», – сказала в.о. міністра закордонних справ Нідерландів Ганке Брюїнс Слот.

Також під час зустрічі йшлося про перебіг надання Україні винищувачів F-16. Нідерланди та Данія напередодні зобов’язалися передати Україні F-16, як тільки для цього будуть створені «належні умови», а українські пілоти пройдуть відповідне навчання.



«Ми відіграємо активну роль у переконанні інших країн у тому, що потрібно підтримувати Україну з боку Європейського союзу. 13 листопада в Румунії розпочали навчання українських пілотів, ще Данія та інші країни вживають заходів, щоб уможливити використання F-16 в українському небі», –розповіла Ганке Брюїнс Слот.



«Політичні рішення схвалені, зараз ми у фазі технічної підготовки, тому щойно технічна підготовка завершиться і пілотів, і техніки і інфраструктури в Україні, ці літаки будуть в Україні. Коаліція F-16 працює і в тому числі над збільшенням кількості літаків, які будуть переданіі Україні», – додав Кулеба.

Голова МЗС України також подякував Нідерландам за підтримку і за підсилення сил ППО, а саме за ракети, для наявних в Україні систем ППО.



Ганке Брюїнс Слот розповіла також, що за час візиту до України зустрілася, зокрема, із українськими військовими у навчальному центрі для артилеристів.

В.о. міністерки закордонних справ Нідерландів Ганке Брюїнс Слот вперше на цій посаді приїхала із візитом в Україну. Її призначили на початку вересня 2023 року. Слот членкиня Християнсько-демократичної партії, раніше була тимчасовим міністром внутрішніх справ і зв’язків з королівством. До початку своєї політичної кар'єри служила у королівській армії Нідерландів і мала звання капітана артилерії. Частину служби вона провела в Афганістані.