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В.о. голови МЗС Нідерландів приїхала із візитом в Україну: говорили про допомогу та членство в ЄС

Міністри закордонних справ Нідерландів та України під час зустрічі у Києві
Міністри закордонних справ Нідерландів та України під час зустрічі у Києві

Виконувачка обов’язків очільниці Міністерства закордонних справ Нідерландів Ганке Брюїнс Слот приїхала із дводенним візитом в Україну. Вона відвідала Бучу, зустрілася із представниками громадянського суспільства та обговорила допомогу Україні й майбутнє членство України у ЄС із своїм українським колегою Дмитром Кулебою.

Під час зустрічі міністри закордонних справ говорили про майбутнє членство України у Європейському союзі. Оскільки наступного тижня під час засідання Європейської ради можуть ухвалити рішення про початок переговорів, Нідерланди запевнили українських дипломатів у своїй прихильності та підтримці.

«Ви усі перебуваєте у інформаційному просторі і бачите напругу, яку створює Угорщина довкола цього питання. Головне українці мають розуміти, перше: над кожним результатом треба багато працювати, ніщо не дається просто так. Друге, в ЄС є абсолютна більшість яка підтримує відкриття переговорів про членство України. І третє, сьогодні я отримав підтвердження, що Нідерланди будуть підтримувати так само це рішення», зазначив під час преспідходу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Очільниця МЗС Нідерландів висловила підтримку Україні, і нагадала, що їхній уряд погодив виділення 2,5 мільярдів євро для України на 2024 рік.

«Ваша боротьба наша боротьба, ваша безпека, то наша безпека. Ось чому нідерландський уряд дав 2,5 мільярди євро на підтримку вашої країни у 2024 році. Зокрема, на навчання генеральної прокуратури і судових органів надають 9 мільйонів євро, ще 8 мільйонів для європейської консультативної місії, аби обстежувати деокуповані території», сказала в.о. міністра закордонних справ Нідерландів Ганке Брюїнс Слот.

Прес-підхід міністрів Кулеби та Слот
Прес-підхід міністрів Кулеби та Слот

Також під час зустрічі йшлося про перебіг надання Україні винищувачів F-16. Нідерланди та Данія напередодні зобов’язалися передати Україні F-16, як тільки для цього будуть створені «належні умови», а українські пілоти пройдуть відповідне навчання.

«Ми відіграємо активну роль у переконанні інших країн у тому, що потрібно підтримувати Україну з боку Європейського союзу. 13 листопада в Румунії розпочали навчання українських пілотів, ще Данія та інші країни вживають заходів, щоб уможливити використання F-16 в українському небі», –розповіла Ганке Брюїнс Слот.

«Політичні рішення схвалені, зараз ми у фазі технічної підготовки, тому щойно технічна підготовка завершиться і пілотів, і техніки і інфраструктури в Україні, ці літаки будуть в Україні. Коаліція F-16 працює і в тому числі над збільшенням кількості літаків, які будуть переданіі Україні», – додав Кулеба.

Голова МЗС України також подякував Нідерландам за підтримку і за підсилення сил ППО, а саме за ракети, для наявних в Україні систем ППО.

Ганке Брюїнс Слот розповіла також, що за час візиту до України зустрілася, зокрема, із українськими військовими у навчальному центрі для артилеристів.

Дмитро Кулеба та Ганке Брюїнс Слот після зустрічі у Києві
Дмитро Кулеба та Ганке Брюїнс Слот після зустрічі у Києві

В.о. міністерки закордонних справ Нідерландів Ганке Брюїнс Слот вперше на цій посаді приїхала із візитом в Україну. Її призначили на початку вересня 2023 року. Слот членкиня Християнсько-демократичної партії, раніше була тимчасовим міністром внутрішніх справ і зв’язків з королівством. До початку своєї політичної кар'єри служила у королівській армії Нідерландів і мала звання капітана артилерії. Частину служби вона провела в Афганістані.

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