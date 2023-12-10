Ігнат прокоментував можливість передачі Україні винищувачів Gripen

Україна та партнери розглядають можливість передачі шведських винищувачів Gripen на додачу до F-16, зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Основним бойовим літаком буде F-16... Також розглядається і Gripen, шведська сторона може передати Україні ту кількість, яка у неї є на сьогоднішній день. Про кількість ми не говоримо. Але основним бойовим літаком все ж залишається F-16. Якщо буде прийняте рішення щодо Gripen – це буде непоганим варіантом для нас», – сказав він.

За словами речника, Швеція розглядає можливість розробки новішої версії винищувача Gripen, на яких пересядуть її повітряні сили. Тому Україна матиме перспективу отримати ці літаки.

Ігнат додав, що українські пілоти вже тестували винищувачі Gripen у Швеції.

«Під час першого візиту у Королівство Швеція командувач Повітряних сил залишив там фахівців, коли власне відбувалась зустріч, щоб вони дослідили можливість надання Україні цих літаків і провели певні ознайомчі польоти на цих літаках, щоб зрозуміти, як це працює, і надати довідку повну – можемо чи не можемо ми отримати цю техніку», – пояснив речник.

Він наголосив, що «це були не навчання пілотів, а тренування військових почнеться лише після того, як буде оголошено рішення про передачу літаків Gripen, поки тривають консультації».

У серпні президент України Володимир Зеленський заявив, що українські пілоти розпочали випробування шведських винищувачів Gripen.

Україна неодноразово заявляла, що поява західних винищувачів в Україні може змінити ситуацію на полі бою, адже Росія має «повну перевагу в небі» на окупованих територіях.

Київ отримав від союзників обіцянки передати сучасні винищувачі F-16. Нині українські льотчики проходять навчання на F-16. Типовий курс підготовки на F-16 триває близько шести місяців. Однак офіційні особи США зазначили, що українські пілоти навряд чи будуть слідувати стандартній моделі, оскільки курс відповідатиме потребам України в захисті неба від російських літаків, безпілотників і ракет.

Очікується, що після закінчення тренувальних місій Україна отримає ці літаки від західних партнерів. Данія заявила, що передасть Києву першу партію F-16 навесні 2024 року.