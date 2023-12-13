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Тарнавський: російська армія накопичує сили для подальших штурмів в районі Мар’їнки

Місто Мар’їнка біля Донецька – одне з місць найзапекліших боїв Сил оборони України з армією РФ, 11 травня 2023 року
Місто Мар’їнка біля Донецька – одне з місць найзапекліших боїв Сил оборони України з армією РФ, 11 травня 2023 року

Збройні сили України продовжують стримувати російські війська на Мар’їнському напрямку, заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський увечері 13 грудня.

За його даними, поблизу Новомихайлівки та Красногорівки протягом дня відбили 11 російських атак.

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«В районі Мар’їнки ворог накопичує сили для подальших штурмових дій. Продовжує інформаційні вкиди та провокації про нібито повне взяття цього міста», – заявив він.

Тарнавський додав, що оборона Мар’їнки триває.

Розвідка Великої Британії 5 грудня повідомила що останніми тижнями російські сили «поступово просуваються через руїни Мар’їнки» на Донеччині і, ймовірно, «контролюють більшу частину забудованої території».

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