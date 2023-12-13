Росія за добу втратила 850 військових, майже 20 танків і 15 бронемашин – Генштаб ЗСУ

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 341 500 своїх військових, зокрема, за останню добу – 850, повідомив вранці 12 грудня Генеральний штаб Збройних сил України.

Крім того, у Генштабі повідомили про втрати РФ у техніці:

танків – 5682 (+18 за останню добу)

бойових броньованих машин – 10594 (+15)

артилерійських систем – 8076 (+3)

РСЗВ – 919

засобів ППО – 605

літаків – 324

гелікоптерів – 324

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6173 (+12)

Крилатих ракет – 1596

кораблів/катерів – 22

підводних човнів – 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 10662 (+12)

спеціальної техніки – 1176 (+6)

Російські військові продовжують зазнавати великих втрат у війні, попри це, вони мають намір продовжувати наступальні операції – свідчать розвіддані США, оприлюднені 12 грудня. За цими даними, від моменту початку наступу в жовтні російські військові втратили понад 13 тисяч військових уздовж лінії Авдіївка-Новопавлівка і понад 220 бойових машин, що еквівалентно шістьом маневреним батальйонам лише у техніці.

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Згідно зі звітом розвідки США, повномасштабна війна проти Україні коштувала Росії 315 тисяч убитих і поранених військових, або майже 90 відсотків особового складу, який вона мала на момент початку вторгнення.

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

27 листопада розвідка Британії повідомила, що за останні шість тижнів, ймовірно,спостерігався один із найвищих показників втрат серед особового складу у армії РФ за всю війну в Україні. Тяжкі втрати, за даними британської сторони, багато в чому були спричинені наступом Росії на Авдіївку. Раніше періодом з найвищою смертністю для Росії був березень 2023 року у розпал російського наступу на Бахмут. Протягом листопада 2023 року втрати армії РФ, за даними українського Генштабу, становили в середньому 931 особу на день. Російська сторона однак дані про втрати своїх вояків не наводить.