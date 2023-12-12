США оприлюднили нові розвіддані щодо втрат Росії у війні

Російські військові продовжують зазнавати великих втрат у війні, та, попри це, мають намір продовжувати наступальні операції – свідчать розвіддані США, оприлюднені 12 грудня речницею Ради національної безпеки Білого дому Едрієнн Вотсон.

«Президент Путін все ще прагне завоювати країну Україну і підкорити її народ. Ось чому Росія продовжує свої наступальні операції на сході України на кількох напрямках, у тому числі навколо Авдіївки, Лиману і Куп’янська. Спроба наступу Росії не принесла жодних стратегічних здобутків – і мала серйозну ціну. Від моменту початку наступу в жовтні, за нашими оцінками, російські військові втратили понад 13 тисяч військових уздовж лінії Авдіївка-Новопавлівка і понад 220 бойових машин, що еквівалентно шістьом маневреним батальйонам лише у техніці», – сказала Вотсон.

За її словами, на тлі продовження атак Росії, українці «мужньо й успішно» захищають свою країну, але Росія має намір продовжувати наступ, незважаючи на втрати.

«Зараз як ніколи важливо, щоб ми підтримували Україну, щоб вони могли продовжувати утримувати фронт і повернути свою територію. Росія, схоже, вірить у те, що тупикова ситуація на фронті протягом зими вичерпає підтримку Заходу для України і зрештою дасть Росії перевагу, незважаючи на втрати і постійну нестачу навченого персоналу, боєприпасів й обладнання. Путін явно стежить за тим, що відбувається в Конгресі, і нам потрібно, щоб Конгрес цього місяця діяв, щоб підтримати (Україну – ред.)», – додала Вотсон.

Водночас агентство Reuters із посиланням на джерело, знайоме з розвідданими, повідомило, що, згідно з розсекреченим звітом розвідки США, повномасштабна війна проти Україні коштувала Росії 315 тисяч убитих і поранених військових, або майже 90 відсотків особового складу, який вона мала на момент початку вторгнення.

За повідомленням, втрати Москви в особовому складі й бронетехніці відкинули модернізацію російського війська на 18 років назад.

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

27 листопада розвідка Британії повідомила, що за останні шість тижнів, ймовірно, спостерігався один із найвищих показників втрат серед особового складу у армії РФ за всю війну в Україні.

Тяжкі втрати, за даними британської сторони, багато в чому були спричинені наступом Росії на Авдіївку. Раніше періодом з найвищою смертністю для Росії був березень 2023 року у розпал російського наступу на Бахмут. Протягом листопада 2023 року втрати армії РФ, за даними українського Генштабу, становили в середньому 931 особу на день. Російська сторона однак дані про втрати своїх вояків не наводить.