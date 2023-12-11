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США, ймовірно, оголосять новий пакет допомоги Україні до кінця грудня – Кірбі

Сполучені Штати, ймовірно, оголосять черговий пакет військової допомоги Україні, «це станеться до кінця грудня», зазначив Джон Кірбі
Сполучені Штати, ймовірно, оголосять черговий пакет військової допомоги Україні, «це станеться до кінця грудня», зазначив Джон Кірбі

Сполучені Штати, ймовірно, оголосять черговий пакет військової допомоги Україні, «це станеться до кінця грудня», йдеться в заяві координатора Ради національної безпеки США при Білому домі Джона Кірбі під час брифінгу.

Журналісти поцікавилися у Кірбі, чи оголосить президент Джо Байден про новий пакет військової допомоги Україні під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, яка відбудеться завтра, 12 грудня.

«Я не хочу випереджати президента, але, як ви знаєте, у нас залишилося не так багато тижнів цього року, щоб надати допомогу (Україні – ред.) у забезпеченні безпеки. Так що я цілком очікую, що ми оголосимо про додаткову допомогу в області безпеки до кінця місяця», – зазначив Кірбі.

Нині залишається заблокованою американськими законодавцями ініційована Джо Байденом допомога Україні у понад 60 мільярдів доларів. І Білий дім, і українська влада неодноразово застерігали, що це вкрай загрозливо для подальшої боротьби з російською агресією.

Протягом усього конфлікту українські сили сильно залежать від очолюваної США коаліції країн, яка надала зброї, а також економічної та соціальної допомоги на десятки мільярдів доларів. Зараз потік американської допомоги близький до виснаження – якщо Конгрес США не підтримає пропозиції президента Байдена.

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