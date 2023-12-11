США, ймовірно, оголосять новий пакет допомоги Україні до кінця грудня – Кірбі

Сполучені Штати, ймовірно, оголосять черговий пакет військової допомоги Україні, «це станеться до кінця грудня», йдеться в заяві координатора Ради національної безпеки США при Білому домі Джона Кірбі під час брифінгу.

Журналісти поцікавилися у Кірбі, чи оголосить президент Джо Байден про новий пакет військової допомоги Україні під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, яка відбудеться завтра, 12 грудня.

«Я не хочу випереджати президента, але, як ви знаєте, у нас залишилося не так багато тижнів цього року, щоб надати допомогу (Україні – ред.) у забезпеченні безпеки. Так що я цілком очікую, що ми оголосимо про додаткову допомогу в області безпеки до кінця місяця», – зазначив Кірбі.

Нині залишається заблокованою американськими законодавцями ініційована Джо Байденом допомога Україні у понад 60 мільярдів доларів. І Білий дім, і українська влада неодноразово застерігали, що це вкрай загрозливо для подальшої боротьби з російською агресією.

Протягом усього конфлікту українські сили сильно залежать від очолюваної США коаліції країн, яка надала зброї, а також економічної та соціальної допомоги на десятки мільярдів доларів. Зараз потік американської допомоги близький до виснаження – якщо Конгрес США не підтримає пропозиції президента Байдена.