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Політика

«Найкращі дні для України... або катастрофа». Про візит Зеленського до Вашингтона: деталі

Під час робочого візиту 11-12 грудня Зеленський матиме зустрічі із Остіном, Байденом, Джонсоном
Під час робочого візиту 11-12 грудня Зеленський матиме зустрічі із Остіном, Байденом, Джонсоном

Президент України Зеленський 11 грудня прибув у США, ймовірно, щоб спробувати донести до сенаторів і Конгресу нагальну потребу України в американській допомозі. «Голос Америки» зібрав деталі.

Президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом у Вашингтон на запрошення президента США Джо Байдена.

Як ідеться в повідомленні, опівдні за часом Вашингтона (це 19:00 за Києвом) Зеленський виступить в Університеті національної оборони в столиці США. Цьому виступу передуватиме вступне слово міністра оборони США Ллойда Остіна, інформує Пентагон.

У вівторок 12 грудня він зустрінеться з главою Білого дому та лідерами Конгресу.

«Заплановані зустрічі, перемовини. Президент Байден, Конгрес. Вагомі речі. Кожен день, кожну годину використовуємо, щоб дати Україні, нашому народу більше можливостей, більше захисту, більше сили», – повідомив Зеленський дорогою з Буенос-Айреса, де він брав участь в інавгурації нового президента Аргентини Хав'єра Мілея і зустрівся з президентами Парагваю, Уругваю та Еквадору, а також поговорив із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

У Білому домі повідомили напередодні, що мета зустрічі Байдена з Зеленським «підкреслити непохитну відданість Сполучених Штатів підтримці народу України в його захисті від жорстокого вторгнення Росії».

Зустрічі Зеленського у Конгресі

Крім Байдена, 12 грудня у Вашингтоні Зеленський зустрінеться зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, повідомив його прессекретар.

Також заплановані зустрічі із лідером демократичної більшості в Сенаті Чаком Шумером і лідером республіканської меншості Мітчем Макконнеллом.

Українського президента поки не запросили виступити в Палати представників, де більшість контролюють республіканці і де продовження фінансування України викликає найбільшу критику, пише Washington Post.

Перемовини відбуватимуться на тлі блокування у Конгресі додаткового фінансування допомоги Україні. Минулого тижня республіканці в Сенаті заблокували законопроєкт у майже 106 мільярдів, який передбачав зокрема 61 мільярд доларів підтримку Києва й Ізраїлю.

Республіканці заявили, що не голосуватимуть за пакет допомоги, який не містить положень щодо захисту кордону США з Мексикою та змін у міграційному законодавстві.

Американці не хочуть підтримувати Україну?

Нещодавнє опитування Financial Times свідчить, що 48% американських виборців вважає, що США витрачають занадто багато на допомогу Україні.

Найбільше проти подальшої підтримки висловлюються консерватори: 65% опитаних виборців Республіканської партії сказали, що США витрачають занадто багато на Україну, такої ж думку 52% незалежних виборців і 32% демократів.

При цьому 27% усіх учасників дослідження сказали, що Вашингтон витрачає «правильну суму», і 11% сказали, що США витрачають недостатньо.

Чи є підстави для оптимізму?

Коментуючи робочий візит Зеленського до американської столиці, Філліпс О'Браєн, радник аналітичного центру CSIS твітує:

Є ознаки того, що угода щодо допомоги США дуже близька
О'Браєн

«Очікується, що це будуть найкращі дні для України на деякий час (або катастрофа, але найкраще – це ймовірніше). Є ознаки того, що угода щодо допомоги США дуже близька. Зеленський і Макрон (президент Франції) обговорили надання Україні нової передової вогневої потужності. А норвежці та Велика Британія пообіцяли більше допомоги».

Оглядачка Джилл Доерті в коментарі CNN заявила, що у Вашингтоні на Зеленського чекає складне завдання озвучити чи не найважливіше повідомлення від України: «Зеленському доведеться покластися на вміння, яке він має, досягти емоційного зв'язку із людьми, але також донести ідею, про що він казав і раніше, що якщо Україна програє, щоб це не означало, а Росія виграє, це буде небезпекою для Європи і для США».

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