Сейм Польщі не підтримав уряд Моравецького

У польському Сеймі 11 грудня відбулося голосування щодо вотуму довіри урядові Матеуша Моравецького. «За» проголосувало лише 190 депутатів, проти були 266.

Це означає, що Моравецький не зможе формувати уряд. Менш як за годину відбудеться другий крок – голосуватимуть за кандидатуру Дональда Туска, політична сила якого разом із союзниками має більшість у парламенті.

Лідери польських партій «Громадянська платформа», «Польща 2050», Польської селянської партії та Лівих підписали коаліційну угоду в Сеймі 10 листопада. Як цитує Польське радіо, голова «Громадянської платформи» Дональд Туск заявив, що угода визначає орієнтири для дій майбутнього уряду.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда доручив місію формування уряду чинному прем’єр-міністру Матеушу Моравецькому. Якщо «Право і Справедливість» не зможе отримати вотум довіри і сформувати уряд, коаліція зможе запропонувати своїх кандидатів в окремі міністерства.

15 жовтня у Польщі відбулися парламентські вибори. За офіційними результатами, перемогла правляча партія «Право і справедливість» Ярослава Качинського. Політсила здобула 194 мандати і цього недостатньо, щоб створити парламентську більшість і сформувати уряд. Для цього треба щонайменше 231 депутатський голос.

Натомість великі шанси сформувати більшість є у трьох опозиційних партій – «Громадянська коаліція», «Третій шлях» і «Нова лівиця», які разом мають 248 депутатських мандатів.