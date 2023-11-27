Польща: Дуда прийняв присягу в «двотижневого» уряду Моравецького

У Польщі в президентському палаці відбулася церемонія складення присяги прем’єр-міністра Матеуша Моравецького і його нових міністрів. Серед 18 прізвищ – 10 жінок.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, міністром оборони залишився Маріуш Блащак. Марлена Малонг, яка була міністром соціальної політики, стала міністром розвитку і технологій, а нинішній міністр з європейських справ в Раді міністрів Шимон Шинковський вель Сенк очолить Міністерство закордонних справ.

Інші міністерства очолили нові люди, але усі – з об’єднаної правиці.

«Дивлюся на пана прем’єра і на присутніх міністрів із радістю. На це є дві причини. По-перше, більшість із вас я знаю. Але не знаю більшості з вас як міністрів, знаю як експертів, як людей, які досі працювали на другій лінії, виконуючи поставлені завдання. Другий елемент, який дуже мене тішить – велика репрезентація жінок у цьому кабінеті міністрів. Це – рекорд в історії Польщі від 1989 року, коли так багато жінок в уряді і вони займуть надзвичайно важливі і відповідальні посади», – сказав після церемонії Анджей Дуда.

Напередодні складення присяги Матеуш Моравецький зазначав, що нова Рада міністрів буде значно меншою і в ній буде велика кількість жінок. «Це буде політико-експертний уряд», – казав Моравецький.

Польські оглядачі вже називають новий уряд «двотижневим», бо Моравецький і його міністри мають два тижні, щоб отримати у Сеймі вотум довіри. Попередньо відомо, що новий уряд не має підтримки більшості в польському парламенті.

13 листопада під час першого засідання новообраного парламенту Моравецький склав повноваження прем’єр-міністра, а вже ввечері у президентському палаці отримав з рук Анджея Дуди акт про призначення його головою Ради міністрів.

15 жовтня у Польщі відбулися парламентські вибори. За офіційними результатами, перемогла владна партія «Право і справедливість» Ярослава Качинського. Політсила здобула 194 мандати, проте цього не достатньо, щоб створити парламентську більшість і сформувати уряд. Для цього треба щонайменше 231 депутатський голос.

Натомість три опозиційні партії – «Громадянська коаліція», «Третій шлях» і «Нова лівиця», разом здобули 248 депутатських мандатів. Лідери партій «Громадянська платформа», Польща 2050, Польської селянської партії і Лівих підписали коаліційну угоду в Сеймі 10 листопада.

Якщо «Право і Справедливість» не зможе отримати вотум довіри і сформувати уряд, коаліція зможе запропонувати своїх кандидатів в окремі міністерства.