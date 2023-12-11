Зеленський зустрівся з очільником Пентагону: говорили про війну і оборону

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США, у Вашингтоні зустрівся з главою Пентагону Ллойдом Остіном і очільником Об’єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном.

«Візит до США розпочав із зустрічі з міністром оборони Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном у Національному університеті оборони США», – розповів український лідер.

За словами президента, «вони обговорили виклики для глобальної безпеки, розвиток подій на фронті та подальшу українсько-американську співпрацю у сфері оборони».

«Я вдячний США за виконання наших домовленостей, особливо щодо посилення протиповітряної оборони, а також міністру Остіну та генералу Брауну за їхнє особисте лідерство», – додав президент.

Раніше, 11 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Сполучених Штатів.

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що візит Зеленського «підкреслить непохитну відданість Сполучених Штатів» Україні, яка в лютому вступить у третій рік боротьби з повномасштабним вторгненням Росії.

Протягом усього конфлікту українські сили сильно залежать від очолюваної США коаліції країн, яка надала зброї, а також економічної та соціальної допомоги на десятки мільярдів доларів. Зараз потік американської допомоги близький до виснаження – якщо Конгрес США не підтримає пропозиції президента Байдена.